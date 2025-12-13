Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تونس: عجز الميزان الطاقي يبلغ 10.308,4 مليون دينار إلى موفى نوفمبر

وفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تراجع عجز الميزان التجاري خارج قطاع الطاقة ليبلغ (-9.860,1 مليون دينار)، في حين بلغ عجز الميزان الطاقي (-10.308,4 مليون دينار)، مقابل (-9.812 مليون دينار) خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من سنة 2024.

ويُشار إلى أن عجز الميزان التجاري لتونس يعود أساسًا إلى مجموعة المنتجات الطاقية بقيمة (-10.308,4 مليون دينار)، تليها المواد الأولية ونصف المصنّعة بـ(-5.514 مليون دينار)، ثمّ تجهيزات الاستثمار بـ(-3.268,8 مليون دينار)، فمواد الاستهلاك بـ(-1.952,9 مليون دينار). في المقابل، سجّلت مجموعة المواد الغذائية فائضًا قدره (+875,5 مليون دينار).

وإلى موفى نوفمبر 2025، أظهرت نتائج المبادلات التجارية لتونس مع الخارج، بالأسعار الجارية، أنّ الصادرات بلغت مستوى 57.916,6 مليون دينار، مقابل 57.056,9 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من سنة 2024.

أمّا الواردات، فقد بلغت 78.085,1 مليون دينار، مقابل 73.815,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

619
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

395
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
349
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
285
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
281
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
278
الأخبار

مدرب المنتخب الفلسطيني : “رغم الظروف الصعبة، سعينا لإسعاد الجماهير”
272
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]
272
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: أكثر 4000 أجنبية مؤسسة إختارت الإستثمار في تونس [فيديو]
270
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
258
أخر الأخبار

قابس: نحو إزالة مخفضات السرعة العشوائية في فترة لا تتجاوز 15 يوما

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى