تونس: عجز الميزان الطاقي يبلغ 10.308,4 مليون دينار إلى موفى نوفمبر

وفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تراجع عجز الميزان التجاري خارج قطاع الطاقة ليبلغ (-9.860,1 مليون دينار)، في حين بلغ عجز الميزان الطاقي (-10.308,4 مليون دينار)، مقابل (-9.812 مليون دينار) خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من سنة 2024.

ويُشار إلى أن عجز الميزان التجاري لتونس يعود أساسًا إلى مجموعة المنتجات الطاقية بقيمة (-10.308,4 مليون دينار)، تليها المواد الأولية ونصف المصنّعة بـ(-5.514 مليون دينار)، ثمّ تجهيزات الاستثمار بـ(-3.268,8 مليون دينار)، فمواد الاستهلاك بـ(-1.952,9 مليون دينار). في المقابل، سجّلت مجموعة المواد الغذائية فائضًا قدره (+875,5 مليون دينار).

وإلى موفى نوفمبر 2025، أظهرت نتائج المبادلات التجارية لتونس مع الخارج، بالأسعار الجارية، أنّ الصادرات بلغت مستوى 57.916,6 مليون دينار، مقابل 57.056,9 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من سنة 2024.

أمّا الواردات، فقد بلغت 78.085,1 مليون دينار، مقابل 73.815,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

