مجتمع

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء الماضي، بسجن مروّج مخدرات ينشط في محيط المؤسسات التربوية بجهتي البحر الأزرق والمرسى لمدة عشر سنوات.

وأكد مصدر قضائي أن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف المظنون فيه بعد عملية تحرٍّ دقيقة، أسفرت عن حجز أربع صفائح من مخدر القنب الهندي المعروف بـ«الزطلة»، إضافة إلى 338 قرصا مخدّرا كانت بحوزته.

ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد العقوبات على المتورطين في ترويج المخدرات داخل الوسط المدرسي، نظرا لما يمثله ذلك من خطر كبير على صحة التلاميذ وسلامتهم، وتهديد مباشر للمنظومة التربوية والأمن الاجتماعي.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

