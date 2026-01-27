تونس على رأس المبادرة الإقليمية لإطلاق سنة المراعي والرعاة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

احتضنت تونس، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا الخاص بإطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين سامين، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، إلى جانب خبراء وباحثين وممثلين عن المجتمعات الرعوية من مختلف بلدان الإقليم.

وقد نُظّم هذا الحدث الإقليمي البارز من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) و المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية الناشطة في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة.

