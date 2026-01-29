Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس : عودة طوعية لـ135 مهاجراً غينياً

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس عن عودة 135 مواطناً غينياً بسلام إلى بلدهم الأصلي على متن رحلة طيران مستأجرة نُظمت في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج (AVRR) الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة في تونس.

وفقًا لإجراءات برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج (AVRR) التابع للمنظمة الدولية للهجرة، سيتم دعم المستفيدين من خلال إعادة إدماجهم في بلدهم الأصلي.

يتم تمويل هذه المبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج حماية المهاجرين وعودتهم وإعادة إدماجهم في شمال أفريقيا (MPRR-NA)، ويتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية والقنصلية ذات الصلة.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

532
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

434
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
375
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
345
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
330
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
326
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي
321
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
309
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)
304
اقتصاد وأعمال

باجة : إقبال ملحوظ على نقطة بيع التمور و انخفاض الأسعار في اليوم الأخير
289
الأخبار

بنزرت : غلق حركة الجولان بالطريق الجهوية عدد 57

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى