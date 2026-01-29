تونس : عودة طوعية لـ135 مهاجراً غينياً

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس عن عودة 135 مواطناً غينياً بسلام إلى بلدهم الأصلي على متن رحلة طيران مستأجرة نُظمت في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج (AVRR) الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة في تونس.

وفقًا لإجراءات برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج (AVRR) التابع للمنظمة الدولية للهجرة، سيتم دعم المستفيدين من خلال إعادة إدماجهم في بلدهم الأصلي.

يتم تمويل هذه المبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج حماية المهاجرين وعودتهم وإعادة إدماجهم في شمال أفريقيا (MPRR-NA)، ويتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية والقنصلية ذات الصلة.

