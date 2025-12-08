Français
تونس: فتح باب الإشتراك في مسابقة “جائزة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز تونسي”

أعلن الديوان الوطني للزيت عن فتح باب الترشح للدورة السادسة والعشرين من مسابقة الديوان لأفضل زيت زيتون تونسي بكر ممتاز.

وتُفتح هذه المسابقة أمام زيوت الزيتون البكر الممتاز التي يقدّمها المنتجون الفرديون، وجمعيات المنتجين، والمؤسسات المختصة في التعليب.

ولا تُقبل في مسابقة الديوان الوطني للزيت إلا زيوت الزيتون البكر الممتاز الخاصة بالموسم 2025-2026، والتي تستجيب للشروط المعتمدة لهذه التسمية وفقًا للمعيار التجاري المتعلق بزيت الزيتون وزيت الفيتورة، المعتمد من قبل المجلس الدولي للزيتون.

ويُشار إلى أنّ آجال التسجيل تنطلق بداية من اليوم 8 ديسمبر 2025، في حين سيتم الشروع في رفع العينات من أماكن التخزين خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2025 إلى غاية 20 جانفي 2026، وذلك وفق روزنامة مُعدّة مسبقًا من قبل الديوان الوطني للزيت.

