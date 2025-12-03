Français
Anglais
العربية
رياضة

تونس – فلسطين: سامي الطرابلسي يتحدث عن معنويات لاعبيه (فيديو)

خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة تونس – فلسطين، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من كأس العرب للأمم في قطر، تطرّق المدرّب الوطني سامي الطرابلسي إلى معنويات لاعبيه.

وأكد الناخب الوطني أنّ المجموعة تشعر بتحسّن، رغم حالة الانزعاج والحزن التي سادت عقب الهزيمة أمام سوريا.

وأعرب الفني التونسي عن أمله في أن يجد لاعبوه، خلال مواجهة فلسطين التي كانت تحضيراتها صعبة على المستويين الذهني والنفسي، النجاعة والجاهزية البدنية التي افتقدوها في المباراة الأولى.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

585
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

348
الأخبار

تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018
321
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
299
أخر الأخبار

وزيرة المالية : “لسنا حكومة تُعارض البرلمان..ولا برلمان يُعارض الحكومة” [فيديو]
296
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
288
الأخبار

نزار شيخ روحه رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين في ذمة الله
283
اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
280
اقتصاد وأعمال

توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية
274
الأخبار

مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان
273
الأخبار

فضيحة تهزّ الاتحاد الأوروبي: مداهمات وإيقافات تطال الجهاز الدبلوماسي وكلّية أوروبا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى