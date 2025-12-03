تونس – فلسطين: سامي الطرابلسي يتحدث عن معنويات لاعبيه (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة تونس – فلسطين، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من كأس العرب للأمم في قطر، تطرّق المدرّب الوطني سامي الطرابلسي إلى معنويات لاعبيه.

وأكد الناخب الوطني أنّ المجموعة تشعر بتحسّن، رغم حالة الانزعاج والحزن التي سادت عقب الهزيمة أمام سوريا.

وأعرب الفني التونسي عن أمله في أن يجد لاعبوه، خلال مواجهة فلسطين التي كانت تحضيراتها صعبة على المستويين الذهني والنفسي، النجاعة والجاهزية البدنية التي افتقدوها في المباراة الأولى.

