تونس في الصدارة إفريقيا في عدد الشركات المدرجة في البورصة

واصلت تونس ترسيخ موقعها كأحد أهم أسواق الاسهم في إفريقيا من حيث عدد الشركات المدرجة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الشركات في السوق المالية وعمق هذه السوق مقارنة بنظيراتها في القارة السمراء، وذلك حسب تقرير أسواق المال الإفريقية 2025 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وأوضح تقرير لمنصة “بيزنس أفريكا” أن إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات الإفريقية بلغ نحو 1,141 شركة، من أصل ما يقرب من 44 ألف شركة مدرجة عالميا.



وتموقعت تونس مع مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا، والمغرب وكينيا ضمن الأسواق الإفريقية التي تضم أعدادا معتبرة من الشركات العامة. وعلى النقيض من ذلك، لا تزال البورصات في بوتسوانا وغانا وناميبيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا صغيرة جدا حيث تضم كل منها ما بين 12 و 29 شركة مدرجة، وفقاً للتقرير.



وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الإفريقية بلغت نحو 561 مليار دولار، بما يعادل قرابة ثلث الناتج المحلي الإجمالي للقارة، لكنها لا تمثل سوى نحو 2% من إجمالي القيمة السوقية للأسواق الناشئة عالميا.



ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة التونسية نحو 79 شركة، بإجمالي قيمة سوقية تقارب 34.7 مليار دينار، محققة نموا يناهز 31% خلال عام 2025، وهو ما يعكس تطور السوق وتعزيز دوره في تمويل النمو الاقتصادي.



واحتلت البورصة المصرية المرتبة الأولى إفريقيا، تليها جنوب إفريقيا بنحو 204 شركات، ثم نيجيريا بنحو 156 شركة، فيما جاءت موريشيوس وتونس في المرتبتين الرابعة والخامسة بعدد 94 و79 شركة على التوالي.





يشار إلى أن حصيلة نشاط بورصة تونس كانت مرضية مع نهاية سنة 2025، حيث اختتمت المعاملات على نسق إيجابي للغاية. ففي اخر السنة الفارطة، سجلت البورصة التونسية أداءً إيجابياً، حيث عرف المؤشر المرجعي للسوق المالية “توناندكس” ارتفاعًا للسنة الخامسة على التوالي بنسبة 35,12%.

ويعود هذا الأداء يعود أساسًا إلى الانعكاسات الإيجابية على سلوك أسعار أسهم الشركات ذات الأداء الجيد، التي أعلنت عن نتائج مالية إيجابية بعنوان السنة المالية 2024 أو قررت توزيع مستويات مجزية من الأرباح. ومع موفّى نوفمبر 2025، بلغ الحجم الاجمالي للإصدارات (الأسهم والسندات) التي أنجزتها الشركات المدرجة 1.133,5 مليون دينار موزعة على 19 عملية. ويتوزع هذا العدد بين 16 قرضًا رقاعيًا (من بينها قرض واحد مطابق لمبادئ المالية الإسلامية) بقيمة اجمالية قدرها 1.081 مليون دينار، و3 عمليات ترفيع في رأس المال بقيمة 52,5 مليون دينار.

