تونس في قلب التحرك الدبلوماسي الإسلامي: النفطي يشارك في اجتماع طارئ بجدة حول الصومال وفلسطين

تونس في قلب التحرك الدبلوماسي الإسلامي: النفطي يشارك في اجتماع طارئ بجدة حول الصومال وفلسطين

بتكليف من السيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرّر عقدها يوم 10 جانفي 2026 بمدينة جدّة.

ويخصّص الاجتماع لبحث التطورات المتسارعة في جمهورية الصومال الفيدرالية، على خلفية الاعتراف الذي أعلنه الكيان الصهيوني بإقليم ما يُعرف بـ«أرض الصومال» كدولة مستقلة، وما يطرحه ذلك من تداعيات على وحدة الدول وسيادتها في المنطقة.

كما يتناول الوزراء خلال هذه الدورة الاستثنائية مستجدّات العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، وما يرافقه من مخططات ضمّ وتهجير، في سياق تنسيق المواقف داخل الفضاء الإسلامي والدفع نحو تحرك دبلوماسي جماعي.

وعلى هامش الاجتماع، يُجري الوزير التونسي سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدد من الدول الإسلامية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

 

تعليقات

