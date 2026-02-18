تونس في قلب النقاش العالمي حول مستقبل النقل البري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شاركت البعثة الدائمة لتونس بجنيف في أشغال الدورة الثامنة والثمانين للجنة النقل البري التابعة لـلجنة الاقتصادية لأوروبا، المنعقدة من 17 إلى 20 فيفري 2026 بمدينة جنيف، وذلك في إطار متابعة تطورات قطاع النقل البري وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في هذا المجال الحيوي.

وناقشت الدورة، التي تندرج ضمن أنشطة الأمم المتحدة، أبرز التحديات الناشئة المرتبطة بقطاع النقل البري، خاصة في ما يتعلق بالسلامة الطرقية، واستدامة سلاسل الإمداد، والحد من الانبعاثات، فضلاً عن سبل تنسيق الاستجابة الدولية لمجابهة التحولات الاقتصادية والمناخية.

كما شكلت الأشغال مناسبة لاستعراض دور الابتكار والتحول الرقمي في تحديث منظومات النقل، من خلال توظيف التكنولوجيا الذكية، وتحسين إدارة الشبكات، وتعزيز أمن النقل وكفاءته، بما يضمن استدامته على المدى الطويل.

