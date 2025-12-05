Français
تونس: قريبا، دخول مصنع جديد للمجمع السويدي ” Autoliv ” حيز الانتاج

أعلن وفد عن المجمع السويدي المتخصص في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات “Autoliv خلال اجتماعه بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، يوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري بمقر الوزارة، عن إنجاز مصنع جديد يعتمد أحدث تكنولوجيات الصناعة الذكية 4.0 والذي من المنتظر أن يدخل حيز الإنتاج قريباً، ليصبح المصنع الأول والوحيد من نوعه في أفريقيا المتخصص في تصنيع مقاود السيارات باستخدام طاقة نظيفة واعتماد مادة الماغنيزيوم ليكون بذلك نموذجا للمصنع الاخضر “Green Factory”.

يشار إلى أن المجمع السويدي “Autoliv” متواجد في 28 دولة عبر 64 موقع إنتاج، مؤمنا بذلك أكثر من 56 ألف موطن شغل ومحققا أرباحاً تفوق 900 مليون دولار. ويقوم المجمع بإنتاج حوالي 7 مليون مقود سيارة سنوياً، منها 4 مليون تُصنع في تونس وموجهة كليا للأسواق الأوروبية.

ويتواجد مجمع “Autoliv” في تونس من خلال موقعي إنتاج بالفحص والناظور بولاية زغوان توفر أكثر من 4500 موطن شغل،

ومثل الاجتماع فرصة قدم خلالها السيد حاتم شبشوب مدير فرع تونس عرضاً حول نشاط المؤسسة في تونس والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى برامجها الاستثمارية على المدى القريب من خلال توسعة نشاطها مع التركيز على تحديث المعدات.

