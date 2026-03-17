تونس: قطاع الإسمنت يوفر 4000 موطن شغل

أكّدت رئيسة الحكومة خلال  مجلس وزاري مضيق للنظر في إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت على ضرورة دعم اشركة والانطلاق في إعادة هيكلتها وإنقاذها من الوضعية الصعبة التي تمر بها لضمان استمراريتها كركيزة اقتصادية واستعادة مكانتها في السوق وإشعاعها محليا وإقليميا ودوليا، مشيرة أنّ  قطاع الإسمنت الذي يضم تسع (9) شركات مصنعة للإسمنت بقدرة إنتاجية تناهز 12 مليون طن، يعد قطاعا حيويا في تونس بقدرة تشغيلية تتجاوز 4000 موطن شغل فضلا عن مساهمته في التنمية وتوفير العملة الأجنبية من خلال التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية. 

 

