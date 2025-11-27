تونس: قطاع التغليف يوفر أكثر من 25 ألف موطن شغل مباشر ونسبة نمو سنوية تفوق 10%

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة إفتتاح أيام التغليف إفريقيا والشرق الأوسط تحت شعار “الابتكار من أجل تغليف دائري ومستدام” نشرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أهم المؤشرات المتعلقة بقطاعي التغليف والطباعة حيث يضم الاوّل أكثر من 250 مؤسسة ناشطة منها أكثر من 100 مؤسسة قد تحصلت على شهادات مطابقة دولية، كما نجح في تأمين أكثر من 25 ألف موطن شغل مباشر محققا بذلك نسبة نمو سنوية تفوق 10%.

و يشغل قطاع والطباعة حوالي 7000 عاملا موزعين على نحو 120 مؤسسة، مثمّنة جهود جميع المتدخلين في القطاع خصوصاً المركز الفني للتعبئة والتغليف باعتباره شريك أساسي في تطوير صناعة التعبئة والتغليف وفاعل رئيسي في الانتقال نحو اقتصاد دائري مسؤول.

وذكرت وزارة الصناعة أنه منذ تأسيسه عام 1996، أنهيلعب المركز دوراً محورياً في دعم قدرة المؤسسات على التطور والمنافسة من خلال تعزيز البحث والتطوير و إحداث مخبر للتغليف القابل للتحليل، وتطوير قدرات الاختبار والتحليل عبر مخابر معتمدة، إضافة إلى اعتماد برامج تكوين تواكب التحولات التكنولوجية والتشريعية العالمية.

وأعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب اليوم أنه يجري حاليا العمل على تحديث الإطار القانوني المتعلق بالمواد البلاستيكية والتغليف وتطوير آليات الدعم وتحفيز الاستثمار في المواد القابلة للتدوير ومرافقة المؤسسات في انتقالها نحو تغليف دائري مستدام ومساندة مشاريع البحث والتطوير في المؤسسات الصناعية ، مؤكدة الحرص على إحداث منصات اقليمية لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين وبناء شراكات جنوب –جنوب متوازنة تخلق الثروة وتدعم التكامل الإقليمي وتمنح المنتجات العربية والإفريقية المكانة المتميزة في الأسواق العالمية.

