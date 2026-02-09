Français
تونس: قطاع الطاقات المتجددة يحقق نموًا لافتًا ويعزّزموقعه في خريطة الاستثمارات المصرّح بها خلال 2025

كشفت هيئة التونسية الاستثمار عن أرقام الاستثمارات المصرّح بها في تونس بمختلف القطاعات الاقتصادية خلال سنة 2025.

وخلال سنة 2025، بلغت الاستثمارات المصرّح بها على المستوى الوطني 8356.4 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 39.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

وبحسب معطيات هيئة الاستثمار التونسية، تعود هذه الديناميكية بالأساس إلى قطاع الطاقات المتجددة، الذي استقطب استثمارات بقيمة 1685.1 مليون دينار خلال الفترة المعنية، محققًا نموًا لافتًا بنسبة 459 بالمائة مقارنة بسنة 2024. ويُذكر أن الاستثمار الوطني مثّل في سنة 2025 نحو 65 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، ما سيمكن من إحداث 87334 موطن شغل.

وخلال سنة 2025، يُنتظر أن تسهم الاستثمارات المصرّح بها في توفير نحو 101681 فرصة عمل، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

ويُبرز التحليل القطاعي وجود قطبين رئيسيين؛ إذ شهد القطاع الصناعي، الذي كان المساهم الأول في 2023 و2024، تراجعًا ملحوظًا خلال سنة 2025، في حين سجّل قطاع الخدمات توسعًا متواصلًا، ليصبح المحرك الأول للتشغيل، مع توقع إحداث نحو 60000 موطن شغل.

أما بخصوص توزيع مشاريع الاستثمار حسب نوع العمليات خلال سنة 2025، فتُظهر المعطيات هيمنة واضحة لعمليات إحداث المشاريع، التي تمثل 74 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، وهو ما يعكس جاذبية البلاد لدى المستثمرين، في حين تمثل عمليات التوسعة نسبة 23 بالمائة، بما يعكس ثقة المؤسسات القائمة في مناخ الأعمال في تونس وقدرته على دعم تعزيز طاقاتها الإنتاجية.

مواضيع ذات صلة:

