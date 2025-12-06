تونس – قطر : سامي الطرابلسي يتحدث عن مصير نسور قرطاج (فيديوهات)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة تونس وقطر، أكد المدير الفني للمنتخب التونسي سامي الطرابلسي أنّ مصير تأهل فريقه مرتبط بشكل أساسي بنتيجة المباراة الأخرى بين فلسطين وسوريا.

وقال: «سنلعب كلّ حظوظنا حتى اللحظة الأخيرة أمام المنتخب القطري صاحب الأرض، لكننا نعوّل كثيرا على جماهيرنا العزيزة وعلى دعمها كعادتها، خاصة هنا في الدوحة. أما البقية، فيبقى علينا أن نظهر حقيقتنا ومستوانا العالي».

وفي السياق ذاته، شدّد الطرابلسي على أهمية هذا الصدام أمام المنتخب المنظم، الذي يملك نفس الحظوظ التي يمتلكها نسور قرطاج، وهو ما يجعل المواجهة صعبة بل وأكثر من مباراة نهائية.

وختم قائلا: «نأمل أن نستعيد الثقة والنجاعة لنلعب من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، وبنفس الرغبة التي كانت لدينا منذ بداية هذا الدوري».

