تونس : كيف ستكون حالة الطقس اليوم الأربعاء ؟

حالة الطقس اليوم الأربعاء

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026 سيتسم ببعض الأمطار في الصباح بالسواحل الشمالية ثم تتكاثف السحب تدريجيا آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة تشمل أثناء الليل بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة كما تكون قوية جدا آخر النهار وأثناء الليل خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات .

ويكون البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

اما الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 19 و 23 درجة ببقية الجهات.

