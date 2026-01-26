تونس : كيف ستكون حالة الطقس اليوم الإثنين ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الاثنين 26 جانفي 2026 سيكون أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات ثم تشمل محليا الوسط والجنوب ليلا.

وستهب الريح من القطاع الغربي قوية بأغلب المناطق وتتجاوز مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات خاصة قرب السواحل وبالمرتفعات كما تثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

اما البحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالشمال والوسط الغربي وبين 14 و 19 درجة ببقية المناطق.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



