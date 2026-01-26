Français
تونس : كيف ستكون حالة الطقس اليوم الإثنين ؟

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الاثنين 26 جانفي 2026 سيكون أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات ثم تشمل محليا الوسط والجنوب ليلا.

وستهب الريح من القطاع الغربي قوية بأغلب المناطق وتتجاوز مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات خاصة قرب السواحل وبالمرتفعات كما تثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

اما البحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالشمال والوسط الغربي وبين 14 و 19 درجة ببقية المناطق.

