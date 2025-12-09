تونس : كيف ستكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 سيتميز بضباب محليا كثيف خلال الساعات الأولى من الصباح بالشمال، مما قد يقلّص من مدى الرؤية الأفقية ويتطلب الحذر عند السياقة.

وخلال بقية النهار، يكون الطقس مغيما جزئيا بمختلف الجهات دون تغيّرات جوهرية في الحالة الجوية، مع رياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة عموما، والبحر قليل الاضطراب بما يسمح بأنشطة الإبحار والصيد البحري في ظروف مريحة.

أما درجات الحرارة القصوى فستتراوح بين 16 و21 درجة، في مستويات قريبة من المعدلات العادية للفترة، ما يعكس طابعا شتويا معتدلا.

وينصح المعهد مستعملي الطريق بتوخّي الحذر خاصة في المناطق التي يشهد فيها الضباب كثافة كبيرة خلال الصباح.

