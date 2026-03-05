تونس: كيف سيتم اعتماد الرفع الآلي للمخالفات المرورية ورقمنتها في ظل تعثّر مشروع الهوية الرقمية؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس، 05 مارس 2026، أفاد المختص في الحوكمة و مكافحة الفساد شرف الدّين اليعقوبي بأنّ تعطّل العمل على مشروع الهوية الرقمية ساهم في تعطّل مشاريع اخرى مثل تركيز كاميرات مراقبة ذكية لرصد المخالفات المرورية بشكل آلي وحيني .

و أوضح اليعقوبي أنّه و حسب متابعته لهذا المشروع، فإنّ الانطلاقة كانت قوية و قد تمّ القيام بعدد من الحملات لإنجاز الهوية الرّقمية و لكن بسرعة تمّ التراجع عن هذا المشروع، و حتى نسب اقبال التونسيين على التسجيل بالهويّة الرقمية كانت ضعيفة جدا.

و أشار المختص في الحوكمة و مكافحة الفساد، إلى أنّه تمّ أيضا في البداية القيام بحملات في الادارات التونسية و لكن هذه الحملات استمرّت لمدّة شهر أو شهرين و توقّفت، و بالتالي فإنّ هذه العملية كان يجب ان تكون متواصلة.

و أكّد اليعقوبي في هذا السّياق على أهمّية العمل على تحفيز المواطن على الانخراط في الحصول على الهوّية الرّقمية، اي مثلا تمكينه من الحصول على خدمات معيّنة بسرعة اكبر و بكلفة أقل، ووضع خطة اتصالية واضحة، وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، لفت محدث تونس الرّقمية إلى جملة أخرى من المشاريع الرقمية التي تعطّلت مثل خدمة الصّندوق الوطني للتأمين على المرض عن بعد و العدالة الرقمية و التي تمّ رصد موارد هامة لتمويلها و لكن لم يتمّ على ارض الواقع ملامسة مثل هذه المشاريع.

و أوصى شرف الدّين اليعقوبي بأهمية العمل على انجاز الدّراسات بدقة و التخطيط المسبق و وضع تصور كامل لتنفيذ هذه المشاريع، وفق قوله.

هذا ويطرح اعتماد منظومة الرفع الآلي للمخالفات المرورية جملة من التحديات التقنية والتنظيمية، خاصة في ظل تعثّر مشروع الهوية الرقمية الذي يُعدّ أحد المكونات الأساسية لإنجاح مثل هذه المنظومات.

فهذا النظام يقوم أساسا على ربط المخالفات المرورية ببيانات أصحاب العربات وإعلامهم بها بشكل آلي عبر رسائل نصية قصيرة، وهو ما يستوجب وجود قاعدة بيانات رقمية دقيقة ومحيّنة تُمكّن من تحديد هوية مرتكب المخالفة وإشعاره بها في الحين.

كما أن رقمنة المخالفات المرورية لا تقتصر فقط على تركيز كاميرات ذكية لرصد التجاوزات، بل تتطلب أيضا منظومة رقمية متكاملة تشمل التعريف الرقمي بالمواطن، وإشعاره بالمخالفة، وتمكينه من خلاصها إلكترونيا.

وفي ظل تعثّر مشروع الهوية الرقمية، تبقى إمكانية تطبيق الرفع الآلي للمخالفات المرورية بشكل شامل وفعّال محدودة، إلى حين استكمال البنية التحتية الرقمية الضرورية لتشغيل مثل هذه الخدمات.

