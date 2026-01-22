تونس : كيف سيكون الطقس هذه الليلة ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي خلال هذه الليلة سيتميز بظهور سحب أحيانا كثيفة تترافق مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال، وتشمل محليا مناطق الوسط والجنوب.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

أما حالة البحر فتكون شديدة الاضطراب إلى هائجة بالشمال، ومضطربة إلى شديدة الاضطراب ببقية السواحل، مما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية.

وبخصوص درجات الحرارة، فإنها ستتراوح ليلا بين 5 و8 درجات بالمناطق الغربية، وبين 9 و12 درجة ببقية الجهات.

