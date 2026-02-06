Français
تونس : لأول مرة منذ 2020..مخزونات السدود تتجاوز عتبة المليار متر مكعب (فيديو)

أكد شكري الدجبي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة، أن الإيرادات المائية بالسدود التونسية تجاوزت عتبة المليار متر مكعب من المخزون، وهو مستوى لم تسجله البلاد منذ سنوات، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الوضع المائي بعد فترة طويلة من الجفاف.

نسب أمطار قياسية في ولاية باجة خلال جانفي

وأوضح الدجبي أن الأمطار الأخيرة شملت مختلف مناطق البلاد، ولا سيما ولاية باجة، حيث تجاوزت كميات الأمطار 200% من المعدلات العادية خلال شهر جانفي، خاصة في مجاز الباب وقبلاط.
وأضاف أن هذه التساقطات الهامة ترافقت مع جريان الأودية، ما كان له أثر إيجابي كبير على الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة.

تغذية المائدة المائية وتحسن وضعية السدود

وأشار المتحدث إلى أن هذه الأمطار مكّنت من تغذية المائدة المائية بشكل لافت، لافتاً إلى أن وادي سيدي البراق سجل منسوباً قياسياً لم يشهده منذ سنة 2019.

كما أكد أن سد كساب شهد تحسناً ملحوظاً في مستواه مقارنة بالسنة الماضية، إضافة إلى سد سيدي سالم الذي سجّل بدوره وضعية أفضل من السنة الفارطة، حيث تتحول إليه كميات مياه تتراوح بين 8 و10 ملايين متر مكعب يومياً.

وشدّد الدجبي على ضرورة الحفاظ على المياه ومحاولة حسن استثماره في المناطق السقوية والزراعات الكبرى.

آفاق إيجابية للقطاع الفلاحي

ويعكس هذا التحسن في الموارد المائية مؤشرات إيجابية للقطاع الفلاحي، خاصة في ظل الحاجة الملحّة إلى تأمين الموارد المائية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي بعد سنوات من الضغط المناخي وشحّ الأمطار.

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة:

