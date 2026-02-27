Français
Anglais
العربية
سياسة

تونس: لجنة المالية والميزانية تتجه إلى البنك المركزي في زيارة ميدانية

تؤدي لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، زيارة ميدانية إلى مقر البنك المركزي التونسي، في إطار متابعة الملفات المالية والنقدية وتعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات العمومية ذات الصلة.

زيارة ميدانية لتعميق الاطلاع على الملفات المالية والنقدية

وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج عمل اللجنة الهادف إلى الاطلاع على المعطيات المتصلة بالسياسات المالية والنقدية، والاستماع إلى مسؤولي البنك المركزي بشأن أبرز المؤشرات والتحديات المطروحة.

تنسيق برلماني مع مؤسسة النقد الوطنية

ومن المنتظر أن تُمكّن الزيارة من دعم التنسيق بين لجنة المالية والميزانية والبنك المركزي التونسي، بما يساهم في توفير أرضية معلوماتية أدق حول القضايا ذات الصلة بالاقتصاد الوطني والمالية العمومية.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

322
أخر الأخبار

باجة: حملات مُراقبة إقتصادية مُكثفة (فيديو)

312
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
310
الأخبار

أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل
290
أخر الأخبار

وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة
284
الأخبار

ولاية المنستير: استلام 10 حافلات صينية جديدة
279
الأخبار

تذكير إلى الجالية التونسية في الكويت: تعليق الخدمات القنصلية اليوم
267
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار
263
أخر الأخبار

البرلمان: تنقيح قانون المخدرات وتنظيم كراء السكن على طاولة لجنة التشريع العام غدًا
251
أخر الأخبار

دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ليلة الأربعاء
246
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى