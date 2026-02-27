تونس: لجنة المالية والميزانية تتجه إلى البنك المركزي في زيارة ميدانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تؤدي لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، زيارة ميدانية إلى مقر البنك المركزي التونسي، في إطار متابعة الملفات المالية والنقدية وتعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات العمومية ذات الصلة.

زيارة ميدانية لتعميق الاطلاع على الملفات المالية والنقدية

وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج عمل اللجنة الهادف إلى الاطلاع على المعطيات المتصلة بالسياسات المالية والنقدية، والاستماع إلى مسؤولي البنك المركزي بشأن أبرز المؤشرات والتحديات المطروحة.

تنسيق برلماني مع مؤسسة النقد الوطنية

ومن المنتظر أن تُمكّن الزيارة من دعم التنسيق بين لجنة المالية والميزانية والبنك المركزي التونسي، بما يساهم في توفير أرضية معلوماتية أدق حول القضايا ذات الصلة بالاقتصاد الوطني والمالية العمومية.

