تونس – ليبيا : تكامل اقتصادي يقود المبادلات الى نحو 3 مليارات دينار

مع نهاية سنة 2025، تؤكد المؤشرات الاقتصادية تصاعد نسق المبادلات التجارية بين تونس وليبيا، في دلالة واضحة على دخول الشراكة الثنائية مرحلة أكثر نضجًا وهيكلة.

وفي هذا الاطار، ناهز الحجم الاجمالي للمبادلات التجارية بين تونس وليبيا 2,893 مليار دينار سنة 2025 بينما بلغت الصادرات التونسية نحو السوق الليبية 2469,5 مليون دينار، وهو رقم يعكس حركية متنامية وثقة متبادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

هذا التطور لم يكن ظرفيًا، بل جاء نتيجة مسار متواصل من التنسيق والتقارب، وهو ما يعزز مكانة ليبيا كشريك تجاري استراتيجي لتونس في محيطها الإقليمي.

حضور تونسي وازن في معرض طرابلس الدولي

في سياق هذا الزخم، تستعد تونس للمشاركة في الدورة الثانية والخمسين للصالون الدولي بطرابلس، المزمع تنظيمها من 16 إلى 21 أفريل 2026. ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، حيث يشكل منصة حيوية لعرض المنتجات وبناء الشراكات واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وقد أكد مركز النهوض بالصادرات أن هذه المشاركة تندرج ضمن استراتيجية وطنية واضحة لدعم تموقع المؤسسات التونسية في السوق الليبية، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات ذات القيمة المضافة.

هذا ومن المنتظر ان يضم الجناح التونسي مؤسسات تنشط في قطاعات الصناعة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا، إلى جانب مجالات أخرى ذات قدرة تنافسية عالية. وستعرض هذه المؤسسات منتجاتها وخدماتها أمام طيف واسع من المستثمرين والمشترين وصناع القرار الليبيين. كما ستُبرمج لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين بهدف تسهيل التفاوض وإبرام اتفاقيات عملية، بما يعزز فرص الشراكة ويكرس الحضور التونسي في السوق الليبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على منتجات متنوعة.

دعوة مفتوحة للمؤسسات الطموحة

ودعا مركز النهوض بالصادرات المؤسسات والشركات الناشئة والحرفيين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر منصته الإلكترونية قبل 6 مارس 2026، وذلك لضمان تنظيم محكم للجناح الوطني وتوفير أفضل الظروف اللوجستية للمشاركين. وسيستفيد العارضون من مرافقة متكاملة تشمل الإحاطة الفنية وتقديم المعطيات حول خصوصيات السوق الليبية، بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من مشاركتهم وتعزيز فرص نجاحهم التجاري.

في هذا الصدد، تؤكد المعطيات الاحصائية ان المبادلات بين البلدين الجارين تتميز منذ سنوات بمنحى تصاعدي، إذ ارتفع الحجم الاجمالي للمبادلات التجارية بين تونس وليبيا من 1,507 مليار دينار سنة 2019 إلى 2,893 مليار دينار سنة 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 92 بالمائة. ويبرز قطاع المعادن والموارد الطبيعية كأحد أبرز محركات هذا النمو، في ظل ارتفاع ملحوظ في الصادرات التونسية في هذا المجال.

ويعكس هذا التطور تنوعًا أكبر في العرض التونسي الموجه إلى ليبيا، وقدرة أفضل على الاستجابة لحاجيات السوق الليبية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ويعبر النسق المتصاعد للمبادلات عن إرادة راسخة ومشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة. ومن خلال تنسيق الجهود وتنظيم مشاركة المؤسسات في التظاهرات الكبرى، تمضي تونس وليبيا نحو بناء فضاء اقتصادي أكثر اندماجًا، قادر على خلق الثروة ودعم النمو وفتح آفاق جديدة داخل القارة الإفريقية. بهذه الديناميكية المتواصلة، تبدو الشراكة التونسية الليبية ماضية بثقة نحو مرحلة أكثر رسوخًا وتأثيرًا في المشهد الاقتصادي الإقليمي.

