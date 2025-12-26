تونس: مؤسسة عمومية صينية تدرس فرص الاستثمار ضمن مشاريع كبرى جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أنّ وفدًا عن الشركة العمومية الصينية (CAMCE)، التابعة لمجمّع China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH)، أدّى زيارة إلى تونس، يتقدّمه جوي زهو المدير العام المساعد، وايسن لي، رئيس المشروع. وقد جرى استقبال الوفد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بمقرّ الوكالة من قبل جلال التبابي، المدير العام للوكالة .

وأضافت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أنّ الهدف من هذه الزيارة يتمثّل في تقييم مدى تقدّم مشروع إنجاز المركّب الرياضي للشباب ببن عروس، إلى جانب بحث إمكانيات التعاون والاستثمار في تونس ضمن مشاريع كبرى جديدة، ولا سيما في مجال مشاريع البنية التحتية مثل المطارات والموانئ.

وللتذكير، تُعدّ الشركة الخاضعة لإدارة الحكومة المركزية، وقد أُسّست لتطوير مشاريعخارج الصين. وفي سنة 2006، تمّ إدراجها في بورصة شنتشن.

وأشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في بلاغها إلى أنّ مديرها العام هنّأ مسؤولي الشركة على جودة الاستثمارات التي أنجزوها في تونس، مؤكّدًا أنّ البلاد تشهد حركية اقتصادية متجدّدة، وستُطلق مشاريع كبرى للبنية التحتية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن بين هذه المشاريع توسعة مطار تونس-قرطاج الدولي، وميناء المياه العميقة بالنفيضة، إضافة إلى مشروع تبرورة بصفاقس.

كما شدّد على أنّ تونس تعتزم تعزيز تعاونها الاقتصادي مع مختلف شركائها الاقتصاديين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



