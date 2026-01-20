Français
تونس: متى تعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار؟


أوضح الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة عادل هنتاتي، في تصريح لـ«تونس الرقمية»، أن الأمطار الطوفانية التي شهدتها تونس خلال يومي أمس واليوم تعود إلى منخفض جوي أدى إلى تساقطات غزيرة رافقها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبيّن الخبير أن التقلبات الجوية انطلقت منذ ظهر يوم الأحد، لتتعمق بداية من يوم الاثنين مع تسجيل كميات كبيرة من الأمطار شملت عددا من المناطق. وأضاف أن معدلات التساقطات تجاوزت 200 مم في بعض الجهات، وهو ما يعكس قوة هذا الاضطراب الجوي خلال فترة زمنية وجيزة.

وفي ما يتعلق بتطور الوضع، أكد هنتاتي أن حدة الأمطار ستتراجع تدريجيا خلال بقية اليوم، وفق التوقعات الجوية، مشيرًا إلى أن تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية يُنتظر بداية من يوم الغد مع عودة تدريجية للاستقرار.

ودعا الخبير إلى مواصلة الحيطة والحذر، خاصة بالمناطق المعرضة لتجمع المياه والفيضانات، مشددًا على أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية في ظل تزايد وتيرة الظواهر المناخية القصوى.

