Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس: مجلس وزاري مُضيّق يوصى بـالانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة

تقدّم عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى  والحلول المقترحة لتجاوز كل الصعوبات التي تعترضها حتى يتم استكمالها في الآجال المحددة لها كان اليوم محور مجلس وزاري مُضيّق. 

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بـالتسريع في إنجاز كلّ هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة، مع إعطاء الأولوية لإنجاز أقساط وظيفية من المشروع بصفة تدريجية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والتشغيلية الفورية للمرافق المنجزة.

ويُعد مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة مشروعا استراتيجيا وطنيا يهدف لتعزيز التبادل التجاري ويساهم في دفع الاقتصاد الوطني، وهو مشروع نموذجي ضخم بمواصفات عالمية له موقع جغرافي استراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط يوفر 52000 موطن شغل. ويتكوّن المشروع من ميناء حاويات عميق قادر على استقبال السفن العملاقة ومنطقة خدمات لوجستية صناعية وسيتم ربط الميناء بشبكات الطرقات والطرقات السيارة والسكك الحديدية كما يضمن التوازن بين الأهداف الاقتصادية والمتطلبات البيئية للمشروع، وسيمكن من تحويل البلاد إلى مركز تجاري لوجستي إقليمي هام في البحر الأبيض المتوسط وتعزيز تنافسيتها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

539
أخر الأخبار

ثورة حقيقية في علاج السرطان: حوار حصري مع الدكتور معز بن علي، التونسي وراء 11 علاجًا ضد السرطان [فيديو]

375
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
354
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
316
اقتصاد وأعمال

مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025
295
اقتصاد وأعمال

تونس: إرتفاع نفقات دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل خلال سنة 2025
286
الأخبار

تونس: جانفي 2026 ضمن أشدّ أشهر جانفي حرارة منذ 1950
279
الأخبار

البرلمان : جلسة للجنة الفلاحة يوم الأربعاء 25 فيفري للاستماع إلى ممثلين عن وزارتي الفلاحة والتجارة حول عيد الاضحى
276
الأخبار

أوكرانيا، أربع سنوات من الحرب: الأمم المتحدة تذكّر بالقانون وكييف تستعيد مواقع على الميدان
274
الأخبار

بينهم حنّبعل المجبري : الشرطة البريطانية تفتح ملف العنصرية في الدوري الإنقليزي
252
الأخبار

فائض الميزان الغذائي يتجاوز 424 مليون دينار مع نهاية جانفي 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى