Français
Anglais
العربية
تونس

تونس : مجموع كميات الأمطار لشهر ديسمبر كان قريب جدًا من المعدّل الطبيعي

وفقًا للملخص المناخي لشهر ديسمبر 2025 بالبلاد التونسية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تُبرز دراسة بيانات الأمطار المسجّلة خلال شهر ديسمبر تفاوتًا جهويًا كبيرًا في تونس. ويُفيد النشرة المناخية الأولية للمعهد بأنه، ورغم التقلّبات القوية بين الجهات، فإن المقاييس المطرية لشهر ديسمبر على مستوى كامل البلاد ظلّت قريبة جدًا من المعدّل الطبيعي، إذ عوّضت الفوائض المحلية العجز المسجّل في مناطق أخرى.

في الشمال، كانت التساقطات المسجّلة أقلّ بشكل ملحوظ من المعدّلات المعتادة، حيث تراوحت نسب بلوغ المعدّل الطبيعي بين 40% في باجة و83% في بنزرت.

أما الوسط، فقد سجّل كميات أمطار تكون عمومًا قريبة من المعدّل أو أعلى منه قليلًا. بل إن بعض المناطق، مثل القصرين (211%) وسيدي بوزيد (247%)، حقّقت فوائض كبيرة جدًا، بما يعكس حدوث فترات مطرية محلية شديدة.

وفي الجنوب والمناطق شبه الصحراوية، تجاوزت نسب الأمطار المعدّل الطبيعي بفارق واسع، مع فوائض استثنائية في قفصة (283%) وتوزر (317%) ورمادة (279%).

وتشهد هذه المناطق عادةً أمطارًا نادرة لكنها مركّزة في فترات قصيرة وقوية، وهو ما يفسّر ارتفاع هذه النسب رغم أن معدّلاتها الطبيعية تكون ضعيفة جدًا. وعلى مستوى جميع المحطات التي شملتها الدراسة في كامل البلاد، بلغ المجموع التراكمي للأمطار 1108,3 مم، مقابل معدّل طبيعي قدره 1127,7 مم، أي ما يعادل 98,3% من المعدّل.

كما أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن متوسط حرارة شهر ديسمبر بلغ 13.3 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدّل الطبيعي (12.5 درجة مئوية)، ما يدلّ على أن الشهر كان أدفأ نسبيًا من المعتاد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

656
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

592
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
435
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
383
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
316
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
315
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
306
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
305
الأخبار

الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: نتائج مباريات الأحد وبرنامج يوم الاثنين (فيديو)
294
أخر الأخبار

الحنشة على موعد مع التنمية : مشاريع تحققت وأخرى سترى النور قريبًا (فيديو)
292
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى