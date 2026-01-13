تونس : مجموع كميات الأمطار لشهر ديسمبر كان قريب جدًا من المعدّل الطبيعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا للملخص المناخي لشهر ديسمبر 2025 بالبلاد التونسية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تُبرز دراسة بيانات الأمطار المسجّلة خلال شهر ديسمبر تفاوتًا جهويًا كبيرًا في تونس. ويُفيد النشرة المناخية الأولية للمعهد بأنه، ورغم التقلّبات القوية بين الجهات، فإن المقاييس المطرية لشهر ديسمبر على مستوى كامل البلاد ظلّت قريبة جدًا من المعدّل الطبيعي، إذ عوّضت الفوائض المحلية العجز المسجّل في مناطق أخرى.

في الشمال، كانت التساقطات المسجّلة أقلّ بشكل ملحوظ من المعدّلات المعتادة، حيث تراوحت نسب بلوغ المعدّل الطبيعي بين 40% في باجة و83% في بنزرت.

أما الوسط، فقد سجّل كميات أمطار تكون عمومًا قريبة من المعدّل أو أعلى منه قليلًا. بل إن بعض المناطق، مثل القصرين (211%) وسيدي بوزيد (247%)، حقّقت فوائض كبيرة جدًا، بما يعكس حدوث فترات مطرية محلية شديدة.

وفي الجنوب والمناطق شبه الصحراوية، تجاوزت نسب الأمطار المعدّل الطبيعي بفارق واسع، مع فوائض استثنائية في قفصة (283%) وتوزر (317%) ورمادة (279%).

وتشهد هذه المناطق عادةً أمطارًا نادرة لكنها مركّزة في فترات قصيرة وقوية، وهو ما يفسّر ارتفاع هذه النسب رغم أن معدّلاتها الطبيعية تكون ضعيفة جدًا. وعلى مستوى جميع المحطات التي شملتها الدراسة في كامل البلاد، بلغ المجموع التراكمي للأمطار 1108,3 مم، مقابل معدّل طبيعي قدره 1127,7 مم، أي ما يعادل 98,3% من المعدّل.

كما أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن متوسط حرارة شهر ديسمبر بلغ 13.3 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدّل الطبيعي (12.5 درجة مئوية)، ما يدلّ على أن الشهر كان أدفأ نسبيًا من المعتاد.

