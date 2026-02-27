Français
تونس: محكمة الاستئناف تؤجّل محاكمة سيف الدين مخلوف إلى مارس المقبل

قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل محاكمة المحامي سيف الدين مخلوف إلى جلسة 13 مارس 2026، وفق ما نقله مصدر قضائي لـديوان أف أم.

وتعود أطوار القضية إلى شكاية كان قد رفعها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد سابقًا ضد سيف الدين مخلوف، بتهمة الإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر أن تتواصل إجراءات التقاضي خلال الجلسة القادمة المبرمجة يوم 13 مارس 2026، للنظر في الملف ومتابعة أطواره.

