تونس: محكمة الاستئناف تُبرّئ ثلاثة متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي ببراءة ثلاثة متهمين من بين العشرات الذين شملتهم القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قضية التآمر على أمن الدولة”.

وشمل قرار البراءة كلًّا من الإعلامي والمدير العام لإذاعة موزاييك أف أم، نور الدين بوطار، والمحامي ووزير الداخلية الأسبق، لزهر العكرمي، إضافة إلى حطاب سلامة، وهو مواطن عادي وجد نفسه—بحسب تعبير عائلته ومحاميه—في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ.

ويُنتظر أن تُكشف تفاصيل إضافية خلال الساعات المقبلة بخصوص بقية المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام مختلفة في هذه القضية واسعة الجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن بوطار والعكرمي وسلامة كانوا قد أُوقفوا في فيفري 2023 ضمن حملة إيقافات أثارت حينها جدلًا واسعًا في الساحة السياسية والقانونية. ومنذ ذلك التاريخ، بقي حطاب سلامة رهن الإيقاف، في حين أُفرج عن نور الدين بوطار بكفالة في 24 ماي 2023، كما تم الإفراج عن لزهر العكرمي في 13 جويلية 2023.

ويمثل القرار الأخير لمحكمة الاستئناف محطة مهمة في هذا الملف، الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد العام ويثير تفاعلًا قويًا لدى الرأي العام والفاعلين السياسيين.

