Français
Anglais
العربية
تونس

تونس: محكمة الاستئناف تُبرّئ ثلاثة متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”

تونس: محكمة الاستئناف تُبرّئ ثلاثة متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي ببراءة ثلاثة متهمين من بين العشرات الذين شملتهم القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قضية التآمر على أمن الدولة”.

وشمل قرار البراءة كلًّا من الإعلامي والمدير العام لإذاعة موزاييك أف أم، نور الدين بوطار، والمحامي ووزير الداخلية الأسبق، لزهر العكرمي، إضافة إلى حطاب سلامة، وهو مواطن عادي وجد نفسه—بحسب تعبير عائلته ومحاميه—في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ.

ويُنتظر أن تُكشف تفاصيل إضافية خلال الساعات المقبلة بخصوص بقية المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام مختلفة في هذه القضية واسعة الجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن بوطار والعكرمي وسلامة كانوا قد أُوقفوا في فيفري 2023 ضمن حملة إيقافات أثارت حينها جدلًا واسعًا في الساحة السياسية والقانونية. ومنذ ذلك التاريخ، بقي حطاب سلامة رهن الإيقاف، في حين أُفرج عن نور الدين بوطار بكفالة في 24 ماي 2023، كما تم الإفراج عن لزهر العكرمي في 13 جويلية 2023.

ويمثل القرار الأخير لمحكمة الاستئناف محطة مهمة في هذا الملف، الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد العام ويثير تفاعلًا قويًا لدى الرأي العام والفاعلين السياسيين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

689
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

434
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
402
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
372
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
326
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
323
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
306
الأخبار

مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر
283
أخر الأخبار

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين
281
أخر الأخبار

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش
281
الأخبار

الأطباء الشبان يعلقون تحركاتهم الاحتجاجية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى