Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تونس: مذكرة من البنك المركزي حول “شهادة المطابقة للتراتيب الغذائية عند التصدير”

وجه البنك المركزي التونسي يوم  09 فيفري 2026 مذكرة إلى البنوك حول توحيد وتحيين تسمية الشهادة المعتمدة عند تصدير المنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي الخاضعة للمراقبة الفنيّة عند التصدير.

حيث  أحاط البنك المركزي التونسي البنوك ّ علما أ ّن الهيئة الوطنية للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية تولت إبتداء من تاريخ  1 جانفي 2026 توحيد وتحيين تسمية الشهادة المعتمدة عند تصدير المنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي الخاضعة للمراقبة الفنيّة عند التصدير، حيث أصبحت هذه الشهادة تحمل تسمية ” شهادة المطابقة للتراتيب الغذائية عند التصدير”.

و اضاف البنك المركزي التونسي أنه يتعيّن أخذ هذا التحيين بعين الإعتبار عند إنجاز الإجراءات المتعلقة بعمليات التصدير، بما من شأنه تمكين المصدّرين من استيفاء متطلبات هذه العمليات وتفادي تعطيلها. 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

669
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

359
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
356
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
352
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
350
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
326
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
322
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
308
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
302
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة
292
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى