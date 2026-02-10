تونس: مذكرة من البنك المركزي حول “شهادة المطابقة للتراتيب الغذائية عند التصدير”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وجه البنك المركزي التونسي يوم 09 فيفري 2026 مذكرة إلى البنوك حول توحيد وتحيين تسمية الشهادة المعتمدة عند تصدير المنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي الخاضعة للمراقبة الفنيّة عند التصدير.

حيث أحاط البنك المركزي التونسي البنوك ّ علما أ ّن الهيئة الوطنية للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية تولت إبتداء من تاريخ 1 جانفي 2026 توحيد وتحيين تسمية الشهادة المعتمدة عند تصدير المنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي الخاضعة للمراقبة الفنيّة عند التصدير، حيث أصبحت هذه الشهادة تحمل تسمية ” شهادة المطابقة للتراتيب الغذائية عند التصدير”.

و اضاف البنك المركزي التونسي أنه يتعيّن أخذ هذا التحيين بعين الإعتبار عند إنجاز الإجراءات المتعلقة بعمليات التصدير، بما من شأنه تمكين المصدّرين من استيفاء متطلبات هذه العمليات وتفادي تعطيلها.

