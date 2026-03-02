تونس: مرافقة 1760 مهاجراً للعودة الطوعية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت المنظمة الدولية للهجرة بتونس أنها واكبت خلال سنة 2025 عودة 1760 مهاجراً إلى بلدانهم الأصلية، ضمن برامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج، بهدف تمكينهم من انطلاقة جديدة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية الاقتصادية.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن برامج إعادة الإدماج تُصمَّم بشكل فردي وفق احتياجات كل مستفيد ومهاراته وطموحاته، بما يساعد على بناء مسار مهني واجتماعي مستدام في بلده الأم.

وشملت برامج الدعم إطلاق أنشطة في القطاع الفلاحي، من بينها الزراعة وتربية الماشية، خاصة في المناطق الريفية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير مصادر دخل قارة للعائدين.

كما تم دعم بعث مؤسسات صغرى ومشاريع تجارية، بما في ذلك تجارة القرب، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وامتد الدعم ليشمل مشاريع الطبخ التقليدي، لا سيما الأنشطة المنزلية التي تتيح فرص دخل مرنة ومستدامة.

المصدر: وات

