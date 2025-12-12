تونس مركز للاندماج الاقتصادي والتنمية في افريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعد المبادلات التجارية بين تونس وإفريقيا ذات أهمية متزايدة، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز تواجدها الاقتصادي في القارة الإفريقية.

وتهدف سلط الاشراف إلى زيادة الصادرات التونسية إلى إفريقيا بنسبة 25% بحلول عام 2027 حيث تعتبر هذه السوق واعدةً، اذ تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك. كما تعمل السلط على استهداف أسواق جديدة مثل غانا وأوغندا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين مثل السنغال وذلك بالخصوص عبر تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات التونسية التي تلبي احتياجات الأسواق الإفريقية مع دعم تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية التي تسهل حركة السلع والخدمات.

شراكة مثمرة

لتحفيز هذا التمشي، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري بيوسف أحمد الكردفاني المدير التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة مرفوقا بعدد من مساعديه. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق الى التقدم في استكمال مسار احتضان تونس لهذا المركز وبرامج عمله للفترة القادمة.

وثمن سمير عبد الحفيظ في هذا السياق قرار الاتحاد الأفريقي خلال القمة العادية 33 المنعقدة بأديس ابابا في شهر فيفري 2020 القاضي باختيار تونس لاحتضان مقر المركز، مبرزا اهمية تواجده في البلاد بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الدعم الفني خاصة في ما يتعلق بتطوير البحث والتجديد والتكوين المهني والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة ودعم القطاع الخاص وغيرها من المجالات.

من جانبه اعرب يوسف أحمد الكردفاني عن ارتياحه للتقدم في استكمال الاستعدادات لتركيز المقر الرسمي للمركز، مشيرا الى اهمية التواجد في تونس باعتبار ما سيتيحه من فرص للتنسيق الجيد في ضبط برامج العمل واطر التعاون المستقبلية سواء لفائدة تونس او للدول الإفريقية بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة في الاندماج الاقتصادي بين دول الاتحاد وبما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.

تونس منصة قارية لدعم الاندماج الاقتصادي

هذا وتمّ يوم 14 أكتوبر الفارط الإعلان رسميًا عن انطلاق نشاط مركز الامتياز الإفريقي للأسواق الشاملة بتونس. ويُعَدّ هذا المركز، التابع للاتحاد الافريقي، منصة قارية تُعنى بدعم الاندماج الاقتصادي وتعزيز الأسواق الشاملة والمستدامة في القارة. ويهدف إلى تطوير السياسات وتبادل الخبرات وبناء القدرات التي تُسهم في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، ولا سيما لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يعمل على تعزيز الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة، الاستثمار، والتنمية المستدامة.

وتولي السلطات التونسية اهمية قصوى لإحداث هذا المركز، باعتباره مكسبًا للقارة الافريقية ونظر للدور الذي سيلعبه في تعزيز التجارة البينية وتأهيل القطاع الخاص ودفع الاندماج الإقليمي. كما أنه يهدف إلى تنسيق وتبادل الخبرات بين دول القارة، ودعم التعاون والحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزيز تبادل المعارف بين صانعي القرار والجهات التنفيذية مما يُسْهم في تسريع إرساء الأسواق الشاملة، وتشجيع نمو اقتصادي عادل ومستدام، وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، في انسجام مع أهداف الاتحاد الإفريقي وأجندة 2063.

يذكر ان المعطيات الاحصائية تكشف ان تونس دعمت حضورها في السوق الافريقية حيث بلغت نسب المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء نحو 1.650 مليار دينار منها أقل من 400 مليون دينار واردات والبقية صادرات.

ويمثل الانعقاد المتواصل لأيام الشراكة الإفريقية وتنفيذ خطط لاستهداف عدة أسواق افريقية كبرى احدى ركائز برامج سلط الاشراف لتعزيز حضور تونس في القارة السمراء من خلال الترفيع في نسق المبادلات وذلك عبر تواجد مهيكل ومشاركة مستمرة في التظاهرات أو القاءات المباشرة بين وفود من رجال الأعمال من تونس ودول اخرى افريقية إلى جانب ولوج أسواق جديدة.

