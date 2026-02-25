Français
الأخبار

تونس: مستثمرين كبار من عدة جنسيات في زيارة استكشافية لفرص الاستثمار والنظر في المشاريع الكبرى المقترحة

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن  المدير العام للوكالة جلال الطبيب استقبل يوم الإثنين 16 فيفري 2026 وفدا من المستثمرين الهامين من عدة جنسيات عربية وصينية وهندية وألمانية وأمريكية وأفريقية وذلك برئاسة جمال القاسمي، تونسي مقيم بالخارج ورئيس مجموعة أعمال إفريقيا الدولية ، مرفوقا نزار الجنزوري، رئيس “الجمعية التونسية رؤية وأفاق جديدة” .

و اضافت الوكالة أن هذه الزيارة الاستطلاعية إلى تونس تندرج في إطار إستكشاف فرص الإستثمار والنظر في المشاريع الكبرى المقترحة ببلادنا.

في ذات السياق، قدّم جلال الطبيب عرضا مفصلا حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس والمزايا التفاضلية التي توفرها تونس كوجهة استثمارية في مختلف المجالات والفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية لاسيما في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية ومكونات السيارات والطائرات والنسيج…. كما قدّم ممثلو الديوان التونسي للتجارة لمحة عن مشروع المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان.

كما إمتد برنامج زيارة الوفد الأجنبي إلى غاية يوم الخميس 18 فيفري 2026 و كان من أبرز محطاته زيارات ميدانية، حسب اهتمامات أعضاء الوفد، ولقاءات مع الهياكل المختصة المعنية ورجال الأعمال التونسيين.

