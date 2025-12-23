Français
الأخبار

تونس: مستوى قياسي للأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، 26,4 مليار دينار

بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس مستوى قياسي قدره 26,24 مليار دينار إلى غاية 22 ديسمبر 2025، وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء 23 ديسمبر. وخلال سنة واحدة، ارتفع حجم النقد المتداول بنحو 4,204 مليارات دينار، أي بزيادة تعادل 19%.

ويُعزى هذا الارتفاع، بالخصوص، إلى تنامي الحاجيات اليومية للسيولة، لا سيما خلال فترات العطل المدرسية، إضافة إلى تأثير تغيّر عادات الدفع، وخاصة التراجع الحاد في استخدام الشيكات.

كما تفسَّر هذه النزعة بتقليص عدد الشيكات وقيمتها، عقب دخول القانون الجديد المتعلق بالشيكات حيّز التنفيذ.

ومع موفى سبتمبر 2025، سجّل الدفع بواسطة الشيك تراجعًا لافتًا، في نتيجة مباشرة لتطبيق القانون الجديد المنظّم للشيكات. وقد انخفض عدد الشيكات بنسبة 67,9% ليبلغ 5,9 ملايين شيك في موفى سبتمبر 2025، مقابل 18,52 مليون شيك في موفى سبتمبر  2024.

وبذلك، لم يمثّل الشيك سوى 13,7% من وسائل الدفع من حيث العدد، مقارنة بـ37% خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

