الأخبار

تونس: مشروع طريق سيارة ب75 كلم و3 محولات ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية وهذا مسارها

في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب السيد حاتم الهواري، أشار من خلاله إلى مآل فكرة الطريق السيارة بوسالم – حمام بورقيبة افادت وزارة التجهيز والإسكان أن مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية يندرج ضمن الطرق السيارة المغاربية.

وينطلق الطريق السيارة بوسالم – حمام بورقيبة مسار النهائي المتفق عليه والمعتمد حسب الدراسات النهائية من نقطة نهاية الطريق السيارة وادي الزرقاء – بوسالم على مستوى منطقة السمران بمعتمدية بلطة بوعوان ليمر في اتجاه مدينة جندوبة مرورا بمنطقة الدريجات في اتجاه مدينة فرنانة ليمر عبر منطقة وادي غريب ثم منطقة عين البية ثم منطقة العوادة بالقرب من سد بربرة لينتهي على مستوى منطقة الرويع ليلتقي مع الطريق السيارة شرق – غرب القطر الجزائري.

واضافت الوزارة أن طول المشروع يبلغ ما يقارب 75 كلم ويتكون من طريق ذي مسلكين في كل اتجاه و3 محولات (جندوبة وفرنانة وحمام بورقيبة) وممرات علوية وتحتية ومنشآت فنية ومائية (02) وفضاءات خدمات واستراحة في كل اتجاه (المجموع 4).

