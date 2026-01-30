Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس : مقترح قانون يمنح العاملات في القطاع الخاص حق التقاعد المبكر الاختياري بداية من سن 50 سنة

تونس : مقترح قانون يمنح العاملات في القطاع الخاص حق التقاعد المبكر الاختياري بداية من سن 50 سنة

ينصّ مقترح قانون جديد يتعلق بإقرار أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص على تمكين النساء من الانتفاع بجراية تقاعد عند بلوغ سن 50 سنة على الأقل، وذلك بطلب منهن، دون اشتراط أن تكنّ أمهات لثلاثة أبناء.

ويحمل هذا النص صفة مقترح قانون عدد 104 لسنة 2025، وقد تمت إحالته على مجلس نواب الشعب يوم 29 جانفي الجاري بمبادرة من مجموعة من النواب. ووفق وثيقة شرح الأسباب المرافقة، يندرج هذا المقترح في إطار تدعيم المنظومة التشريعية الحالية، من خلال حذف شرط الأمومة لثلاثة أبناء، مع التأكيد الصريح على أن الإحالة على التقاعد المبكر تظل إجراءً طوعيًا بالنسبة للمرأة العاملة في القطاع الخاص.

وأبرزت الوثيقة أن التقاعد المبكر من شأنه أن يتيح للمرأة فرصة أكبر للتفرغ للعناية بصحتها، وقضاء وقت أطول مع عائلتها، وممارسة هواياتها، إلى جانب التخفيف من ضغوط العمل والتركيز على جوانب أخرى من حياتها الشخصية والاجتماعية.

شروط واضحة للانتفاع بالتقاعد المبكر

وينص الفصل الأول من مقترح القانون على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، والخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي، من الانتفاع بجراية تقاعد بداية من سن 50 سنة، شريطة تقديم طلب في الغرض، والحصول على ما لا يقل عن 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يعادلها. كما يشترط النص التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني بمقابل، مع التنصيص صراحة على عدم اشتراط أن تكون المرأة الأجيرة أمًا لثلاثة أبناء في هذه الحالة.

ضمان التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وفي فصله الثاني، يؤكد مقترح القانون على دور الدولة في السهر على احترام متطلبات التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند تطبيق هذه الأحكام، مع العمل على إرساء الآليات الكفيلة بضمان ديمومة هذه التوازنات واستمراريتها.

أما الفصل الثالث، فينص على أن الصيغ والشروط والإجراءات التطبيقية لأحكام الفصل الأول سيتم ضبطها بأمر حكومي، يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

ويُنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا داخل البرلمان، خاصة في ما يتعلق بتأثيراته الاجتماعية والمالية، ودوره المحتمل في تعزيز حقوق المرأة العاملة وتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

416
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

324
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
311
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
302
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
286
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
286
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
284
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
276
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي
272
الأخبار

رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى منطقة البحر الأزرق
258
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى