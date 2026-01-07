Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس: منحة بـ10 آلاف دينار للسيارة الواحدة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية بالمنشآت العمومية والجماعات المحلية

صدر بالرائد الرسمي يوم الثلاثاء 6 جانفي 2026 قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

وينص الفصل الأول  من هذا القرار على أن يسند صندوق الانتقال الطاقي إلى المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية منحة قدرها عشرة آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية مقتناة، في إطار برنامج تشجيعها على التحكم في الطاقة تسند هذه المنحة وفق الإجراءات المضبوطة بمقتضى هذا القرار.

وينص القرار الجديد   على أن يتم اختيار المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية المنتفعة بهذا البرنامج وعدد السيارات التي سيتم اقتناؤها لفائدة كل منها عن طريق طلب التعبير عن الرغبة في الانتفاع بمنحة من صندوق الانتقال الطاقي لاقتناء سيارات كهربائية يتم إعلانه من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

و تتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنفيذ البرنامج عبر اختيار المؤسسات المنتفعة بالبرنامج وعدد السيارات المزمع اقتناؤها بكل مؤسسة ثم إمضاء عقود برامج مع المؤسسات المنتفعة حسب عدد السيارات المزمع اقتناؤها بكل مؤسسة وفي حدود المنح المرصودة للغرض. ويتم فيما بعد  القيام بإجراءات طلب العروض وتنفيذ الصفقات من قبل المؤسسات المنتفعة ثم صرف المنح من قبل الوكالة لفائدة المؤسسات المنتفعة بعد التثبت من إنجاز الصفقة.

و يخصص مبلغ قدره مليون دينار كمنح تحمل على موارد صندوق الانتقال الطاقي لتنفيذ هذا البرنامج خلال مدة الإنجاز المحددة بمقتضى هذا القرار.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

493
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

443
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
440
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
383
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
366
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
349
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
280
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
273
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
270
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
270
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى