تونس: منحة بـ10 آلاف دينار للسيارة الواحدة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية بالمنشآت العمومية والجماعات المحلية

صدر بالرائد الرسمي يوم الثلاثاء 6 جانفي 2026 قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

وينص الفصل الأول من هذا القرار على أن يسند صندوق الانتقال الطاقي إلى المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية منحة قدرها عشرة آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية مقتناة، في إطار برنامج تشجيعها على التحكم في الطاقة تسند هذه المنحة وفق الإجراءات المضبوطة بمقتضى هذا القرار.

وينص القرار الجديد على أن يتم اختيار المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية المنتفعة بهذا البرنامج وعدد السيارات التي سيتم اقتناؤها لفائدة كل منها عن طريق طلب التعبير عن الرغبة في الانتفاع بمنحة من صندوق الانتقال الطاقي لاقتناء سيارات كهربائية يتم إعلانه من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

و تتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنفيذ البرنامج عبر اختيار المؤسسات المنتفعة بالبرنامج وعدد السيارات المزمع اقتناؤها بكل مؤسسة ثم إمضاء عقود برامج مع المؤسسات المنتفعة حسب عدد السيارات المزمع اقتناؤها بكل مؤسسة وفي حدود المنح المرصودة للغرض. ويتم فيما بعد القيام بإجراءات طلب العروض وتنفيذ الصفقات من قبل المؤسسات المنتفعة ثم صرف المنح من قبل الوكالة لفائدة المؤسسات المنتفعة بعد التثبت من إنجاز الصفقة.

و يخصص مبلغ قدره مليون دينار كمنح تحمل على موارد صندوق الانتقال الطاقي لتنفيذ هذا البرنامج خلال مدة الإنجاز المحددة بمقتضى هذا القرار.

