Français
Anglais
العربية
سياسة

تونس: من التصعيد إلى التوافق.. هذه كواليس سحب لائحة حجب الثقة ضد رئيس مجلس الجهات والأقاليم (فيديو)

أكد النائب الجمْعي الزويدي، المكلّف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أنّ عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس، التي كانت موقّعة في البداية من 28 نائبًا، سقطت شكلاً لعدم استيفائها الشروط القانونية المتعلقة بعدد الممضين، وذلك بعد تراجع 3 نواب ليصبح العدد 25 نائبًا، وهو عدد لا يرقى إلى ثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأوضح الزويدي أنّ العريضة “سقطت بكل المقاييس والمعايير” ولن تعود إلى الواجهة، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أنّ ذلك جاء إثر حوار جمع رئيس المجلس بالنواب المعنيين، تم خلاله الاتفاق على تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر وتسهيل ظروف العمل.

وأضاف أنّ 9 نواب أمضوا على سحب العريضة في الأصل، معتبرًا أنّ الملف أُغلق نهائيًا.

وفي السياق ذاته، شدّد المتحدث على أنّ مجلس الجهات والأقاليم “على قلب رجل واحد” من أجل إعداد مخطط تنموي عادل وناجع، يقطع مع ما وصفه بـ“المناويل التنموية التفقيرية” التي أثقلت كاهل المواطنين لعقود، داعيًا إلى “الاصطفاف” لدعم مشروع 25 جويلية ومساندة رئيس الجمهورية في حربه على “على الفقر والتهميش والفساد والكرتالات واللوبايت”، وفق ما ورد في تصريحه.

