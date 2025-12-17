تونس: نجاح أول عملية استئصال كُلية باستعمال تقنية الجراحة الروبوتية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّل المستشفى الجامعي شارل نيكول، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، إنجازًا تاريخيًا في مسار الطب التونسي، بعد نجاح أول عملية استئصال كُلية باستعمال تقنية الجراحة الروبوتية على المستوى الوطني.

وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أن العملية أُجريت بنجاح على يد فريق جراحة وزرع الكلى تحت إشراف الأستاذ رياض بن سلامة، وبالتعاون مع فريق الإنعاش والتخدير بقيادة الأستاذة علياء الجابري، وبمشاركة خبير مختص في الجراحة الروبوتية من كوريا الجنوبية، إلى جانب الإطارات الطبية وشبه الطبية.

وبيّنت الوزارة أن هذا الأسلوب الجراحي المتطوّر يوفّر دقة عالية في التدخل الجراحي، ويحدّ من التدخلات الجراحية الثقيلة، ويقلّص من المضاعفات المحتملة، إضافة إلى تسريع فترة تعافي المرضى، ما يمثّل نقلة نوعية في مجال الجراحة الدقيقة في تونس.

وقد تم هذا الإنجاز الطبي الهام بالتعاون مع قسم الجراحة العامة “ب” تحت إشراف الأستاذ رمزي نويرة وفريقه، وبدعم تقني من خبراء كوريين، في خطوة تعكس تطور المنظومة الصحية التونسية وانفتاحها على أحدث التقنيات الطبية العالمية.

