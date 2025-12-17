Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: نجاح أول عملية استئصال كُلية باستعمال تقنية الجراحة الروبوتية

تونس: نجاح أول عملية استئصال كُلية باستعمال تقنية الجراحة الروبوتية

سجّل المستشفى الجامعي شارل نيكول، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، إنجازًا تاريخيًا في مسار الطب التونسي، بعد نجاح أول عملية استئصال كُلية باستعمال تقنية الجراحة الروبوتية على المستوى الوطني.

وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أن العملية أُجريت بنجاح على يد فريق جراحة وزرع الكلى تحت إشراف الأستاذ رياض بن سلامة، وبالتعاون مع فريق الإنعاش والتخدير بقيادة الأستاذة علياء الجابري، وبمشاركة خبير مختص في الجراحة الروبوتية من كوريا الجنوبية، إلى جانب الإطارات الطبية وشبه الطبية.

وبيّنت الوزارة أن هذا الأسلوب الجراحي المتطوّر يوفّر دقة عالية في التدخل الجراحي، ويحدّ من التدخلات الجراحية الثقيلة، ويقلّص من المضاعفات المحتملة، إضافة إلى تسريع فترة تعافي المرضى، ما يمثّل نقلة نوعية في مجال الجراحة الدقيقة في تونس.

وقد تم هذا الإنجاز الطبي الهام بالتعاون مع قسم الجراحة العامة “ب” تحت إشراف الأستاذ رمزي نويرة وفريقه، وبدعم تقني من خبراء كوريين، في خطوة تعكس تطور المنظومة الصحية التونسية وانفتاحها على أحدث التقنيات الطبية العالمية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

602
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

502
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)
487
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)
391
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
370
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
363
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
346
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
316
أخر الأخبار

زيت الزيتون التونسي: الجودة حاضرة والترويج مطالب بالتعزيز [تصريح]
307
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
294
أخر الأخبار

قطاع التعليم: وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية يوم 25 ديسمبر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى