تونس: نحو إعداد نصوص قانونية متعلقة بالقواعد التونسية للحدّ من أخطار الزلازل على البنية التحتية والمنشآت

أعلنت وزارة التجهيز أنه لغياب نصوص قانونيّة ومعايير وطنية لمقاومة والحدّ من أخطار الزّلازل ولحسن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمنشآت وتعزيز صمودها أمام هذه الكارثة الطّبيعيّة أشرف وزير التجهيز والإسكان، السيد صلاح الزواري، الاثنين 16 مارس 2026 على  جلسة عمل حول إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالقواعد التونسية لمقاومة الزلازل.

وتهدف هذه الجلسة الى متابعة أعمال لجنة التفكير المكلفة بالنّظر في سبل إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالقواعد التونسية لمقاومة الزلازل ومناقشة إجراءات إعداد دراسة وتقييم خطر الزلازل بالتراب التونسي.

وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير على أهمية التنسيق مع مختلف المتدخلين.

