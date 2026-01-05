Français
Anglais
العربية
تونس

تونس : نسبة التضخم لسنة 2025 بلغت 5,3%

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن نسبة التضخم لسنة 2025 بلغت 5,3% بعد أن كانت في مستوى 7% في سنة 2024 و استقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر 2025 في مستوى 4,9%  مقارنة بالشهر السابق.

ويعود هذا الاستقرار حسب  المعهد الوطني للإحصاء من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (6,1% خلال شهر ديسمبر 2025 مقابل 5,8% خلال شهر نوفمبر 2025) ومن ناحية أخرى الى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6% خلال شهر ديسمبر 2025 مقابل 6,2% خلال شهر نوفمبر 2025).

وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ديسمبر 2025 ارتفاعا بنسبة 0,2% مقارنة بشهر نوفمبر 2025. ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1,7% وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,6%. في مقابل تراجعت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0,2%.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

954
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

478
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
332
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
320
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
313
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
305
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
303
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
290
الأخبار

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)
286
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
284
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى