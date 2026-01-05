تونس : نسبة التضخم لسنة 2025 بلغت 5,3%

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن نسبة التضخم لسنة 2025 بلغت 5,3% بعد أن كانت في مستوى 7% في سنة 2024 و استقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر 2025 في مستوى 4,9% مقارنة بالشهر السابق.

ويعود هذا الاستقرار حسب المعهد الوطني للإحصاء من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (6,1% خلال شهر ديسمبر 2025 مقابل 5,8% خلال شهر نوفمبر 2025) ومن ناحية أخرى الى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6% خلال شهر ديسمبر 2025 مقابل 6,2% خلال شهر نوفمبر 2025).

وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ديسمبر 2025 ارتفاعا بنسبة 0,2% مقارنة بشهر نوفمبر 2025. ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1,7% وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,6%. في مقابل تراجعت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0,2%.

