تونس : نسبة امتلاء السدود تتجاوز 57% (فيديو)

أكد كاتب الدولة المكلّف بالمياه، حمادي الحبيب، أن السدود التونسية سجلت خلال السنة الحالية ارتفاعا ملحوظا في مستوى المخزون والإيرادات مقارنة بالسنة الفارطة، في مؤشر إيجابي على وضعية الموارد المائية بالبلاد.

نسبة امتلاء السدود تتجاوز 57 بالمائة

وأوضح الحبيب أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني تجاوزت، إلى حدود اليوم، 57 بالمائة.

وأضاف أن مخزون سدود الشمال فاق 27 بالمائة، في حين تجاوزت نسبة امتلاء سدود الوطن القبلي 90 بالمائة، بينما ظلت سدود الوسط في مستوى ضعيف لم يتجاوز 13 بالمائة.

