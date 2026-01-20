تونس : هذه قائمة الطرقات المقطوعة بالعاصمة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن رئيس الإدارة الفرعية للجولان بتونس الجنوبية التابعة لإدارة شرطة المرور العميد معز عامري، تسجيل انقطاعات في عدة طرقات بالعاصمة، داعيا المواطنين إلى الحذر وتجنب التنقلات غير الضرورية.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، قدّم العميد معز عامري قائمة الطرقات المقطوعة بسبب الأمطار الغزيرة والتراكم الكبير للمياه والمتمثلة في:

* طريق “ت.ج.م” في اتجاه حلق الوادي: يمكن التوجه للضاحية الشمالية عبر الطريق الوطنية 9 (طريق المرسى)

* تراكم كبير للمياه تحت قنطرة الجمهورية على مستوى محول “سان قوبان”: دعوة مستعملي الطريق إلى مواصلة السير فوق القنطرة

* تراكم كبير للمياه من محول بئر القصعة في اتجاه شوشة رادس وميناء رادس: الدعوة إلى سلك الطريق السريعة الجنوبية ثم الدخول عبر محوّل مركز الإصابات والحروق البليغة أو مواصلة السير في اتجاه لاكانيا وباب عليوة ثم دخول الطريق الوطنية رقم 1

وأكد العميد عامري أن جميع فرق شرطة المرور على الميدان وتعمل بالتنسيق مع قاعة العمليات المركزية والحماية المدنية.

