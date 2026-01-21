Français
تونس والأردن تؤكدان متانة علاقات الأخوّة والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية

في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 21 جانفي 2026، مقابلة رسمية مع عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بـقصر الحسينية بالعاصمة عمّان.

وخلال هذا اللقاء، نقل الوزير إلى العاهل الأردني تحيات الأخوّة والتقدير من قيس سعيد، رئيس الجمهورية، إلى شقيقه الملك عبد الله الثاني، إلى جانب أصدق تمنياته للشعب الأردني الشقيق بدوام المناعة والعزّة ومزيد التقدّم والازدهار.

ومن جهته، حمّل الملك عبد الله الثاني الوزير أسمى عبارات التقدير والاحترام إلى رئيس الجمهورية، معبّرًا عن تمنياته الصادقة للشعب التونسي بمواصلة مسار التقدّم والرقيّ. كما جدّد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تعزيز وتطوير علاقات التعاون والأخوّة مع الجمهورية التونسية في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

