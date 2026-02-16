Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس والأردن ترسمان خارطة طريق جديدة لتطوير التعليم والتبادل الجامعي

أكدت تونس والأردن عزمهما على مزيد تعزيز علاقات التعاون في مجالي التربية والتعليم العالي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع  سفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بوزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وبحث سبل تطويره، خاصة في قطاعي التربية والتعليم العالي باعتبارهما من بين الأولويات المشتركة.

وشدد الجانبان على الأهمية المحورية للتربية والتعليم العالي في بناء رأس المال البشري وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، مؤكدين ضرورة تكثيف برامج التبادل الطلابي في الاختصاصات ذات الأولوية للجانبين، بما يسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير الكفاءات العلمية والبحثية.

