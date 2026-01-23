تونس والأمم المتحدة ترسمان خارطة تعاون جديدة حتى 2031

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تعزيز برامج التعاون والشراكة بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة، أشرف محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 22 جانفي 2026، على جلسة عمل رفيعة المستوى جمعت المنسقة المقيمة وممثلي الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعتمدة بتونس.

وخلال هذا اللقاء، أعلن الوزير أن وزارة الشؤون الخارجية ستتولى، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وبقية الهياكل الوطنية المعنية، تنسيق مسار إعداد إطار التعاون الجديد للفترة 2027–2031، بما يضمن انسجامه مع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026–2030، ومع الأولويات الوطنية لتونس في المرحلة المقبلة.

