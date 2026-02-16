تونس والبرتغال تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الجامعي في المجال الطبي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في خطوة جديدة لتعزيز علاقات التعاون الأكاديمي بين تونس والبرتغال، احتضنت العاصمة البرتغالية لشبونة، يوم الجمعة 13 فيفري 2026، لقاءً رسميًا جمع سفير تونس لدى البرتغال نوفل هدية بعميد جامعة Nova Medical School، البروفيسور Pedro Póvoa، وذلك بحضور الوزير المفوض بالبعثة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تنويع مجالات التعاون الثنائي، خاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شكل مناسبة للتباحث حول إمكانية إرساء شراكة جامعية بين المؤسسات التونسية ونظيراتها البرتغالية، مع التركيز على دراسة فرص التعاون بين Nova Medical School وكلية الطب بتونس.

