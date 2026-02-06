تونس والبنك الدولي: شراكة استراتيجية لإطلاق مشاريع صحية جديدة بداية من 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني على جلسة عمل جمعته بوفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي أحمدو مصطفى ندياي، وذلك لمتابعة التنسيق والاستعداد لإطلاق جيل جديد من مشاريع التعاون الاستراتيجي بين تونس والبنك الدولي انطلاقا من سنة 2026.

وتركز اللقاء على دعم إصلاح المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز الجاهزية لمجابهة الأوبئة والطوارئ الصحية، وتطوير وإعادة تنظيم الرعاية الصحية الأساسية بما يضمن القرب من المواطن وجودة الخدمات والإنصاف، إضافة إلى دعم المستشفيات وطب الاستعجالي لتحسين طاقة الاستيعاب والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

من جهته، أكد أحمدو مصطفى ندياي استعداد البنك الدولي ليكون شريكا فاعلا في تطوير القطاع الصحي بتونس، معربا عن إعجابه بالتجربة التونسية في المستشفى الرقمي وما توفره من خدمات متطورة وأكثر قربا من المواطنين.

كما اتفق الجانبان على استكمال المرحلة الثانية من أولويات التعاون خلال الأشهر القادمة، بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتسريع وتيرة إصلاحها، بما يمكنها من الاستجابة لحاجيات المواطنين ومواجهة التحديات المستقبلية.

