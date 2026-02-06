Français
Anglais
العربية
صحة

تونس والبنك الدولي: شراكة استراتيجية لإطلاق مشاريع صحية جديدة بداية من 2026

تونس والبنك الدولي: شراكة استراتيجية لإطلاق مشاريع صحية جديدة بداية من 2026

أشرف وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني على جلسة عمل جمعته بوفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي أحمدو مصطفى ندياي، وذلك لمتابعة التنسيق والاستعداد لإطلاق جيل جديد من مشاريع التعاون الاستراتيجي بين تونس والبنك الدولي انطلاقا من سنة 2026.

وتركز اللقاء على دعم إصلاح المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز الجاهزية لمجابهة الأوبئة والطوارئ الصحية، وتطوير وإعادة تنظيم الرعاية الصحية الأساسية بما يضمن القرب من المواطن وجودة الخدمات والإنصاف، إضافة إلى دعم المستشفيات وطب الاستعجالي لتحسين طاقة الاستيعاب والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

من جهته، أكد أحمدو مصطفى ندياي استعداد البنك الدولي ليكون شريكا فاعلا في تطوير القطاع الصحي بتونس، معربا عن إعجابه بالتجربة التونسية في المستشفى الرقمي وما توفره من خدمات متطورة وأكثر قربا من المواطنين.

كما اتفق الجانبان على استكمال المرحلة الثانية من أولويات التعاون خلال الأشهر القادمة، بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتسريع وتيرة إصلاحها، بما يمكنها من الاستجابة لحاجيات المواطنين ومواجهة التحديات المستقبلية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)

341
أخر الأخبار

تونس: الاحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني لمدة 48 ساعة.. التفاصيل والعقوبات (فيديو)
337
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
327
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
301
الأخبار

مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة
294
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
283
أخر الأخبار

تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم
271
اقتصاد وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد
267
أخر الأخبار

فرنسا: الاعلان عن موعد حلول شهر رمضان
261
أخر الأخبار

إيرادات النفط الليبية تناهز 15.6 مليار دولار في 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى