تونس والجزائر تعززان شراكتهما في التكوين المهني: نحو لجنة مشتركة وخطة عمل سنوية

خطت تونس والجزائر خطوة جديدة نحو تطوير التعاون الثنائي في مجالي التشغيل والتكوين المهني، بعد اتفاق الجانبين على إرساء آلية مشتركة تتولى إعداد برنامج عمل سنوي ومتابعة مدى تنفيذه وتقييم نتائجه.

وجاء هذا التوجه خلال لقاء جمع وزير التشغيل والتكوين المهني بوزيرة التكوين والتعليم المهني الجزائرية، حيث تم التأكيد على أهمية إعطاء دفع جديد للتنسيق بين البلدين في الملفات المرتبطة بالتأهيل المهني وتبادل الخبرات.

كما شمل الاتفاق تفعيل التعاون بين مؤسسات التكوين المختصة في البلدين، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بإبرام اتفاقية توأمة بين هياكل تونسية وجزائرية معنية بالتكوين عن بعد.

وتباحث الطرفان أيضًا إمكانية بعث مؤسسة تكوينية أو أكاديمية مهن مشتركة بإحدى المناطق الحدودية، بما يدعم الاندماج والتقارب في مجال التكوين المهني، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب في البلدين.

المصدر: وات

