اقتصاد وأعمال

تونس والجزائر تعززان شراكتهما في التكوين المهني: نحو لجنة مشتركة وخطة عمل سنوية

خطت تونس والجزائر خطوة جديدة نحو تطوير التعاون الثنائي في مجالي التشغيل والتكوين المهني، بعد اتفاق الجانبين على إرساء آلية مشتركة تتولى إعداد برنامج عمل سنوي ومتابعة مدى تنفيذه وتقييم نتائجه.

وجاء هذا التوجه خلال لقاء جمع وزير التشغيل والتكوين المهني بوزيرة التكوين والتعليم المهني الجزائرية، حيث تم التأكيد على أهمية إعطاء دفع جديد للتنسيق بين البلدين في الملفات المرتبطة بالتأهيل المهني وتبادل الخبرات.

كما شمل الاتفاق تفعيل التعاون بين مؤسسات التكوين المختصة في البلدين، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بإبرام اتفاقية توأمة بين هياكل تونسية وجزائرية معنية بالتكوين عن بعد.

وتباحث الطرفان أيضًا إمكانية بعث مؤسسة تكوينية أو أكاديمية مهن مشتركة بإحدى المناطق الحدودية، بما يدعم الاندماج والتقارب في مجال التكوين المهني، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب في البلدين.

المصدر: وات
مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

490
الأخبار

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية : الهلال الأحمر يساهم في حملات نظافة كبرى بولاية باجة

429
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي أمينًا عامًا جديدًا للاتحاد العام التونسي للشغل خلفًا للطبوبي
396
أخر الأخبار

الحرب في إيران: ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد بالفعل تكلفة الغذاء
378
الأخبار

النائبة سيرين مرابط توجّه سؤالًا شفاهيًا إلى وزير الشباب و الرياضة حول وضعية الرياضات الفردية و أبطال النخبة
342
أخر الأخبار

وصول 19 حافلة مزدوجة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي بالقصرين (فيديو)
330
اقتصاد وأعمال

عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة
326
أخر الأخبار

ترامب يُهين محمد بن سلمان: خلف القسوة رسالة سياسية
326
الأخبار

توقيع اتفاق بين قطر وأوكرانيا بشأن اعتراض الصواريخ و الطائرات المسيّرة
322
الأخبار

حالة الطقس صباح اليوم الأحد
318
الأخبار

جريمة تهز الشراردة : ستينية تفارق الحياة بعد إصابتها ببندقية صيد

