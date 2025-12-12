تونس والجزائر توقّعان 25 اتفاقية تعاون في مجالات حيوية [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وقعت تونس والجزائر، اليوم الجمعة، في اطار الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس ، 25 اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرة تفاهم وتوأمة إلى جانب محضر الدورة، تعلقت بالخصوص بالمجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتشغيل والتكوين والشباب والصحة والثقافة والإعلام.

وانعقدت اللجنة العليا المشتركة بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، والوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، وحضور وفدي البلدين .

وتتمثل الاتفاقيات التى تولى التوقيع عليها عدد من الوزراء وممثلي الهياكل المعنية في الآتي :

1- مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية بتونس الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر.

2- مذكرة تفاهم بين مؤسسة التلفزة التونسية والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

3- مذكرة تفاهم بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء الجزائرية.

4- اتفاقية توأمة وتعاون بين الإذاعة التونسية والمؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة.

5- اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية ووزارة الري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

6- اتفاقية بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بتونس والمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين “قاسي الطاهر” بالأبيار بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

7- البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الشؤون الثقافية للجمهورية التونسية ووزارة الثقافة والفنون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

8- برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في قطاع الصحة بين وزارة الصحة للجمهورية التونسية ووزارة الصحة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للسنوات 2026-2028.

9- اتفاق التوأمة بين الهيئة العامة للشغل و والعلاقات المهنية بتونس والمفتشية العامة للعمل بالجزائر.

10- مذكرة تفاهم للتعاون في ميادين الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

11- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب للفترة 2026-2027.

12- برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة 2026-2028.

13- اتفاق التعاون في مجال التشغيل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

14- اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات.

15- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتأمين للجمهورية التونسية ولجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال تبادل المعلومات والرقابة والإشراف على قطاع التأمين.

16- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بالجمهورية التونسية ووزارة الصناعة الصيدلانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الصناعة الصيدلانية.

17- اتفاقية تعاون في مجال الاعتماد بين المجلس الوطني للاعتماد والهيئة الجزائرية للاعتماد.

18- اتفاقية تعاون بين المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

19- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للفترة 2026-2027.

20- اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و الجزائرية للمياه.

21- اتفاق استغلال مشترك لخطوط نقل دولي منظم للأشخاص على الطرقات بين الشركة الوطنية للنقل بين المدن بتونس والمؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعة للنقل والخدمات بالجزائر.

22- مذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية

23- برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم بين الهيئة التونسية للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لسنتي 2026 -2027

24- مذكرة تعاون بين المعهد العالي للتربية الخاصة بتونس والمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بالجزائر

25 – اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مجال التمثيل المتبادل

26- محضر اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية

