تونس والسعودية تبحثان برنامجًا ثقافيًا مشتركًا واسعًا للفترة 2026–2028

انطلقت بالعاصمة السعودية الرياض أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة اللجنة التونسية السعودية المشتركة، حيث تركزت المباحثات على دراسة البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي المشترك للفترة الممتدة بين 2026 و2028.

ويتضمن هذا البرنامج أكثر من 40 محورًا تغطي طيفًا واسعًا من المجالات الثقافية، وتهدف إلى دعم التبادل الثقافي بين البلدين، وتطوير آليات التعاون الثنائي، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في القطاعات ذات الصلة.

وشاركت وزارة الشؤون الثقافية في هذه الدورة من خلال المديرة العامة للتراث، شيراز سعيد، ضمن وفد رسمي ضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل المعنية من الجانبين التونسي والسعودي، بما يعكس أهمية هذه اللجنة كإطار مؤسسي للتنسيق المشترك.

المصدر: وات

