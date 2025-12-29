Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس والسعودية تبحثان برنامجًا ثقافيًا مشتركًا واسعًا للفترة 2026–2028

تونس والسعودية تبحثان برنامجًا ثقافيًا مشتركًا واسعًا للفترة 2026–2028

انطلقت بالعاصمة السعودية الرياض أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة اللجنة التونسية السعودية المشتركة، حيث تركزت المباحثات على دراسة البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي المشترك للفترة الممتدة بين 2026 و2028.

ويتضمن هذا البرنامج أكثر من 40 محورًا تغطي طيفًا واسعًا من المجالات الثقافية، وتهدف إلى دعم التبادل الثقافي بين البلدين، وتطوير آليات التعاون الثنائي، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في القطاعات ذات الصلة.

وشاركت وزارة الشؤون الثقافية في هذه الدورة من خلال المديرة العامة للتراث، شيراز سعيد، ضمن وفد رسمي ضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل المعنية من الجانبين التونسي والسعودي، بما يعكس أهمية هذه اللجنة كإطار مؤسسي للتنسيق المشترك.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

512
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

331
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
326
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
319
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
311
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
303
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
294
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
290
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
278
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما
273
الأخبار

وزارة الصحة: تعزيز خدمات طبّ العيون بتقنية «فيمتو ليزك»

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى